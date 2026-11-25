«Локомотив» — «Ростов»: прямая трансляция матча Кубка России

«Локомотив» примет «Ростов» в заключительном, 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 25 ноября. Матч состоится на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

25 ноября, 20:30. РЖД Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Ростов» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 20.25 мск. Смотреть матч онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Локомотив» в предыдущем туре Кубка России на выезде уступил ЦСКА (1:3). Железнодорожники завершат групповой этап на четвертом месте и покинут турнир.

«Ростов» гарантировал себе первое место в группе D и продолжит выступление в плей-офф Пути РПЛ, который начнется в марте 2027 года.