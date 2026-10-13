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Локомотив — Акрон: стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России 13 октября 2026

«Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы на кубковый матч

Руслан Минаев

«Локомотив» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет 13 октября на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Сильянов, Фассон, Монтес (к), Титков, Еремеев, Коваленко, Раков, Бакаев, Комличенко.

Запасные: Веселов, Митрюшкин, Чевардин, Ненахов, Джикия, Погостнов, Мялковский, Щетинин, Годяев, Пиняев, Бабкин, Голубев.

«Акрон»: Тереховский, Неделчару (к), Эсковаль, Роча, Базилевский, Хосонов, Попенков, Видославлевич, Шуманский, Дмитриев, Аревало.

Запасные: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Болдырев, Бардыбахин, Бистрович, Оганесян, Сидоренко, Пестряков, Джурасович, Тедич, Эдуардо.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка.«Локомотив» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
13 октября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Акрон

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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