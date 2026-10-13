«Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы на кубковый матч

«Локомотив» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет 13 октября на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Сильянов, Фассон, Монтес (к), Титков, Еремеев, Коваленко, Раков, Бакаев, Комличенко.

Запасные: Веселов, Митрюшкин, Чевардин, Ненахов, Джикия, Погостнов, Мялковский, Щетинин, Годяев, Пиняев, Бабкин, Голубев.

«Акрон»: Тереховский, Неделчару (к), Эсковаль, Роча, Базилевский, Хосонов, Попенков, Видославлевич, Шуманский, Дмитриев, Аревало.

Запасные: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Болдырев, Бардыбахин, Бистрович, Оганесян, Сидоренко, Пестряков, Джурасович, Тедич, Эдуардо.