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Сегодня, 14:03

Лещенко назвал позором вылет «Динамо» из Кубка России в год столетия

Константин Белов
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение команды в полуфинале матча Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (0:0, пенальти — 1:4).

«Многие критикуют Захаряна? Никак к этому не отношусь. Мне неинтересно. Вылет «Динамо» из Кубка Россииа год столетия? Позор это вообще, что я могу сказать. Не хочу даже комментировать», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками после 21 тура. Отставание от идущего на третьей строчке «Спартака» составляет 6 очков.

Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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1
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