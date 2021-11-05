Леонид Слуцкий: «Нынешняя система Кубка России несправедлива»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу действующей системы БЕТСИТИ Кубка России.
«Пока слишком далеко это все, чтобы всерьез рассуждать о предстоящем кубковом матче в марте месяце. Что касается нынешней системы Кубка России, я и сейчас отмечаю: она несправедлива. Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятерку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
2 ноября стало известно, что «Рубина» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/2022 сыграет с «Ротором». Встреча состоится в марте 2022 года.
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