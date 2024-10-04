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Сегодня, 12:32

Ларин уверен, что травмы не повлияют на игру Глушенкова в будущем: «Ему до лампочки»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии «СЭ» высказался о травме Максима Глушенкова, полученной в матче 5-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1).

«В спорте все бывает. Возможно, у него был скомканный тренировочный процесс из-за предыдущей травмы. Выйдет и продолжит забивать и отдавать. Две травмы никак не могут повлиять на его дальнейший футбол, потому что ему вообще до лампочки, были эти травмы или нет», — сказал Ларин «СЭ».

В этом сезоне россиянин провел за «Зенит» 10 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Максим Глушенков
Николай Ларин
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