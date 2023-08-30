«Спартак» разгромил «Динамо», ЦСКА на поле «Сочи»: расписание и результаты матчей 3-го тура групп FONBET Кубка России

Матчи 3-го тура групповой стадии FONBET Кубка России

Во вторник состоялся центральный матч 3-го раунда, в котором «Спартак» крупно победил «Динамо» со счетом 4:1. В двух встречах команды ограничились одним забитым мячом: «Краснодар» был сильнее «Пари НН» (1:0), а «Оренбург» переиграл «Факел» (1:0). «Рубин» благодаря двум голам в первом тайме обыграл «Урал» (2:1).

Сегодня главный тренер ЦСКА Владимир Федотов вновь сыграет против бывшего клуба — «Сочи», а «Ростов» на своем поле примет «Локомотив».

30 августа, среда

29 августа, вторник