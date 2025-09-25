Кубок России, результаты 4-го тура Пути регионов: КАМАЗ победил «Спартак» из Костромы, «Амкал» уступил «Енисею» и другие матчи
Во вторник, 23 сентября, прошли два матча: «Урал» обыграл ПСК (2:1), «Сокол» победил «Broke Boys» (2:0).
В среду, 24 сентября, состоялись 10 игр: «СКА-Хабаровск» уступил «Родине» (0:3), «Велес» победил «Ротор» (2:1), «Кубань Холдинг» победил «Волгу» (2:2, пенальти — 8:7), «Шинник» разгромил «Череповец» (4:1), «Астрахань» проиграла «Черноморцу» (0:2), «Волгарь» уступил «Нефтехимику» (1:2), «Фанком» победил «Уфу» (1:1, пенальти — 5:3), «Знамя Труда» проиграло «Чайке» (0:1), «Торпедо» обыграло «Кристалл-МЭЗТ» (4:1), «Текстильщик» уступил «Факелу» (1:1, пенальти — 1:3).
25 сентября «Иркутск» уступил «Челябинску» (2:3), «Амкал» проиграл «Енисею» (1:2), КАМАЗ победил костромской «Спартак» (0:0, пенальти — 5:4), «Волна» уступила тульскому «Арсеналу» (0:3).
Кубок России. Путь регионов. 4-й тур
23 сентября, вторник
24 сентября, среда
25 сентября, четверг
Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей
// Календарь матчей турнира