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Кубок России, результаты 4-го тура Пути регионов: КАМАЗ победил «Спартак» из Костромы, «Амкал» уступил «Енисею» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
4-й тур Пути регионов FONBET Кубка России

Во вторник, 23 сентября, прошли два матча: «Урал» обыграл ПСК (2:1), «Сокол» победил «Broke Boys» (2:0).

В среду, 24 сентября, состоялись 10 игр: «СКА-Хабаровск» уступил «Родине» (0:3), «Велес» победил «Ротор» (2:1), «Кубань Холдинг» победил «Волгу» (2:2, пенальти — 8:7), «Шинник» разгромил «Череповец» (4:1), «Астрахань» проиграла «Черноморцу» (0:2), «Волгарь» уступил «Нефтехимику» (1:2), «Фанком» победил «Уфу» (1:1, пенальти — 5:3), «Знамя Труда» проиграло «Чайке» (0:1), «Торпедо» обыграло «Кристалл-МЭЗТ» (4:1), «Текстильщик» уступил «Факелу» (1:1, пенальти — 1:3).

25 сентября «Иркутск» уступил «Челябинску» (2:3), «Амкал» проиграл «Енисею» (1:2), КАМАЗ победил костромской «Спартак» (0:0, пенальти — 5:4), «Волна» уступила тульскому «Арсеналу» (0:3).

Кубок России. Путь регионов. 4-й тур
23 сентября, вторник

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
23 сентября 2025, 16:30. Кубань (Динская)
ПСК
1:2
Урал

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
23 сентября 2025, 19:30. Зоркий (Красногорск)
Broke Boys
0:2
Сокол

24 сентября, среда

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
24 сентября 2025, 12:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
0:3
Родина

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
24 сентября 2025, 14:30. Труд (Подольск)
Велес
2:1
Ротор
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
24 сентября 2025, 15:00. Урожай (Павловская)
Кубань Холдинг
2:2
Волга Ул

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
24 сентября 2025, 14:00. им. А.И. Колосова (Астрахань)
Астрахань
0:2
Черноморец

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
24 сентября 2025, 16:00. Металлург (Череповец)
Череповец
1:4
Шинник

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
24 сентября 2025, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:1
Нефтехимик

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
24 сентября 2025, 18:00. ВятСШОР (Киров)
Фанком
-:+
Уфа

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
24 сентября 2025, 18:30. Знамя Труда (Орехово-Зуево)
Знамя Труда
0:1
Чайка

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
24 сентября 2025, 19:00. Факел (Воронеж)
Кристалл-МЭЗТ
1:3
Торпедо

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
24 сентября 2025, 19:30. Текстильщик (Иваново)
Текстильщик
1:1
Факел

25 сентября, четверг

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
25 сентября 2025, 14:00. Шахтер (Черемхово)
Иркутск
2:3
Челябинск

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
25 сентября 2025, 17:00. Зоркий (Красногорск)
Амкал
1:2
Енисей

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
25 сентября 2025, 19:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
0:0
Спартак Кс

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
25 сентября 2025, 20:00. Локомотив (Нижний Новгород)
Волна
0:3
Арсенал


Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей
// Календарь матчей турнира

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