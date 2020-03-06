Матч 1/4 финала Олимп-Кубка России между «Шинником» и «Уралом» состоится в Химках на «Арене Химки», сообщает официальный сайт ФНЛ. Данный стадион заявлен у ярославцев в качестве резервного.

Игра должна была пройти 29 декабря в Ярославле, но была перенесена из-за плохого состояния поля на стадионе «Шинника». Новая дата матча — 15 марта.

Ранее в полуфинал Кубка пробились «Зенит», «Спартак» и «Химки». Победитель игры «Шинника» и «Урала» встретится с подмосковной командой.