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Кубковый матч «Шинник» — «Урал» пройдет на «Арене Химки»

19:05
"Арена Химки". Фото ФК "Химки".
"Арена Химки". Фото ФК "Химки".

Матч 1/4 финала Олимп-Кубка России между «Шинником» и «Уралом» состоится в Химках на «Арене Химки», сообщает официальный сайт ФНЛ. Данный стадион заявлен у ярославцев в качестве резервного.

Игра должна была пройти 29 декабря в Ярославле, но была перенесена из-за плохого состояния поля на стадионе «Шинника». Новая дата матча — 15 марта.

Ранее в полуфинал Кубка пробились «Зенит», «Спартак» и «Химки». Победитель игры «Шинника» и «Урала» встретится с подмосковной командой.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/9434/

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