«Пари НН» объявил о переносе домашнего матча Кубка из Екатеринбурга в Саранск

Матч между «Пари НН» и «Ростовом» во 2-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России перенесен из Екатеринбурга в Саранск, сообщает пресс-служба нижегородцев.

«Игра состоится 14 августа в 19:30 на стадионе «Мордовия Арена» — он станет временным домом «Пари НН» до возвращения на наш родной стадион», — говорится в заявлении «Пари НН».

«Пари НН» не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами.

