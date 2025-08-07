Футбол
7 августа, 19:12

«Пари НН» объявил о переносе домашнего матча Кубка из Екатеринбурга в Саранск

Руслан Минаев

Матч между «Пари НН» и «Ростовом» во 2-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России перенесен из Екатеринбурга в Саранск, сообщает пресс-служба нижегородцев.

«Игра состоится 14 августа в 19:30 на стадионе «Мордовия Арена» — он станет временным домом «Пари НН» до возвращения на наш родной стадион», — говорится в заявлении «Пари НН».

«Пари НН» не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Кубок России
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
  • Деп Б.Охта

    Как раз то время, когда надо производить ремонтные работы на стадионе! Очередное действие футбольного руководства Нижнего Новгорода через жопу. Наверное, потому и нет там нормальной стабильной команды, что всё через эту часть тела делается.

    07.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    и эти же люди не дали сыграть Черноморцу в Краснодаре. А тут некоторые бомжи вообще всю географию изучили

    07.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    вылетят эти педры за свои махинации и поделом!

    07.08.2025

  • Patera

    Вот интересно, сколько билетов на поезда, самолёты, брони на гостиницы пришлось отменять ростовчанам, их болельщикам, так называемым домашним болельщикам за неделю до матча? Кретинизм!

    07.08.2025

  • zg

    Вот он,апофигей идиотизьма!:grin:

    07.08.2025

  • Пан Юзеф

    Да команда не виновата. Просто Мелик долбонафт.

    07.08.2025

  • Артур Pitersky

    Вот он позор Российского футбола!!!

    07.08.2025

  • shpasic

    Нижний Новгород перенёс ДОМАШНИЙ матч из Екатеринбурга в Саранск :rofl::rofl::rofl:

    07.08.2025

  • инок

    Какой позор. Пари НН оказался без своего стадиона в чемпионате РПЛ.((

    07.08.2025

    «Луки-Энергия» победил «Кристалл» в Кубке России

    Takayama

