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Сегодня, 20:51

«Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов», команды забили 9 голов

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче Кубка России — 6:3.
Фото ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в выездном матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 6:3.

В первом тайме команды забили 5 голов на двоих: у бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Эль-Мехди Маухуб и Лука Гагнидзе. За самарцев забивали Бенхамин Гарре и Пабло Гальдамес.

Во второй половине встречи Маухуб забил еще 2 мяча, оформив хет-трик, 1 гол на счету Дениса Макарова.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
24 окт, 19:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:6
Динамо

По итогам группового этапа Пути РПЛ бело-голубые заняли 2-е место в группе А, набрав 11 очков. В плей-офф команда встретится с «Локомотивом». Самарцы остались на 4-й строчке с 2 баллами и выбыли из розыгрыша турнира.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Эль-Мехди Маухуб
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