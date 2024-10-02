Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:00

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала встретятся в матче Кубка России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» проведут матч 5-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября. Игра на «Самара Арене» начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» Мх в прямом эфире покажет канале «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.55.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следите за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала) в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо Мх

Самарцы за 4 матча не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе А. Махачкалинцы с 7 очками уступают московскому «Динамо» (8) и «Спартаку» (9). 1 августа в Каспийске динамовцы победили волжан в кубковой игре со счетом 1:0.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
В Испании сообщили, что Винисиус получит «Золотой мяч»
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Популярное видео
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» назвали стартовые составы на матч Кубка России
«Динамо» — «Спартак»: Маухуб, Мангаш и Угальде сыграют с первых минут
«Химки» — «Ростов»: хозяева забили второй мяч и сравняли счет
«Химки» — «Ростов», «Ахмат» примет «Краснодар», «Зенит» против «Акрона». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Химки» — «Ростов»: хозяева сократили отставание в счете
«Химки» — «Ростов»: гости увеличили преимущество в счете
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости