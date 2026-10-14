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Крылья Советов — Балтика: счет и результат матча 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России 14 октября 2026

«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в гостевом матче Кубке

Сергей Филин

«Балтика» победила «Крылья Советов» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

В первом тайме счет открыл Егор Голенков. Во втором тайме преимущество калининградцев увеличил Илья Кирш. Обе голевые передачи на счету Ильи Петрова.

«Балтика» набрала 6 очков и занимает второе место в группе С. «Крылья Советов» (6 очков) находятся на третьем месте, уступая калининградцам по дополнительным показателям. Лидирует в квартете «Зенит» (8 очков).

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Крылья Советов» сыграют с махачкалинским «Динамо» в Самаре, а «Балтика» встретится с «Зенитом» в Калининграде. Оба матча состоятся 29 октября.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
14 октября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
Балтика

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ФК Крылья Советов (Самара)
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