«Крылья Советов» — «Балтика»: Голенков вывел гостей вперед

«Балтика» вышла вперед в матче с «Крыльями Советов» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России 1:0.

Гол на 10-й минуте забил Егор Голенков. После забитого мяча 27-летний нападающий, который является воспитанником «Крыльев Советов», поцеловал газон «Солидарность Самара Арены».

Результативную передачу оформил Илья Петров.

Следить за ключевыми событиями матча «Крылья Советов» — «Балтика» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

14 октября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

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