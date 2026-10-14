«Крылья Советов» — «Балтика»: Голенков вывел гостей вперед
«Балтика» вышла вперед в матче с «Крыльями Советов» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России 1:0.
Гол на 10-й минуте забил Егор Голенков. После забитого мяча 27-летний нападающий, который является воспитанником «Крыльев Советов», поцеловал газон «Солидарность Самара Арены».
Результативную передачу оформил Илья Петров.
Следить за ключевыми событиями матча «Крылья Советов» — «Балтика» можно в футбольном матч-центре «СЭ».
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