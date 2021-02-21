«Сочи» выбил «Краснодар» из Кубка
«Сочи» вышел в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. В матче 1/8 финала южане обыграли на выезде «Краснодар» — 2:1. Голами у победителей отметились Антон Заболотный и Жоаузинью, в составе кубанцев отличился Тони Вилена.
В параллельной игре «Локомотив» разгромил «Тамбов» со счетом 3:0.
В четвертьфинал Кубка также пробились тульский «Арсенал» (2:1 с «Зенитом»), «Динамо» (2:0 со «Спартаком») и ЦСКА (2:0 со «СКА-Хабаровском»).
БЕТСИТИ Кубок России
1/8 финала
«Краснодар» — «Сочи» — 1:2 (0:0)
Голы: А.Заболотный, 52 (0:1). Жоаузинью, 67 (0:2). Вилена, 81 (1:2).
«Краснодар»: Городов, Смольников, Сорокин, Мартынович, Чернов, Олссон (Камболов, 63), Классон (Сулейманов, 72), Газинский (Вилена, 63), Вандерсон Масиэл, Ионов (Кабелла, 63), Берг (Ари, 82).
«Сочи»: Джанаев, Мевля, Миладинович, Маргасов, Заика (Набиуллин, 90+3), Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью (Бурмистров, 82), Юсупов (Руденко, 90+3), Терехов, А.Заболотный (Дуганджич, 90+3).
Предупреждения: Ионов, 15. Газинский, 43. Терехов, 44. Олссон, 54. Берг, 55.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Усачев (Ростов-на-Дону), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки).
21 февраля. Краснодар. Стадион «Краснодар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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