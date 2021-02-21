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«Сочи» выбил «Краснодар» из Кубка

18:53
«Краснодар» — «Сочи» — 1:2. С мячом Антон Заболотный. Фото ФК «Сочи»
«Краснодар» — «Сочи» — 1:2. С мячом Антон Заболотный. Фото ФК «Сочи»
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«Сочи» вышел в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. В матче 1/8 финала южане обыграли на выезде «Краснодар» — 2:1. Голами у победителей отметились Антон Заболотный и Жоаузинью, в составе кубанцев отличился Тони Вилена.

В параллельной игре «Локомотив» разгромил «Тамбов» со счетом 3:0.

В четвертьфинал Кубка также пробились тульский «Арсенал» (2:1 с «Зенитом»), «Динамо» (2:0 со «Спартаком») и ЦСКА (2:0 со «СКА-Хабаровском»).

БЕТСИТИ Кубок России

1/8 финала

«Краснодар» — «Сочи» — 1:2 (0:0)

Голы: А.Заболотный, 52 (0:1). Жоаузинью, 67 (0:2). Вилена, 81 (1:2).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Сорокин, Мартынович, Чернов, Олссон (Камболов, 63), Классон (Сулейманов, 72), Газинский (Вилена, 63), Вандерсон Масиэл, Ионов (Кабелла, 63), Берг (Ари, 82).

«Сочи»: Джанаев, Мевля, Миладинович, Маргасов, Заика (Набиуллин, 90+3), Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью (Бурмистров, 82), Юсупов (Руденко, 90+3), Терехов, А.Заболотный (Дуганджич, 90+3).

Предупреждения: Ионов, 15. Газинский, 43. Терехов, 44. Олссон, 54. Берг, 55.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Усачев (Ростов-на-Дону), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки).

21 февраля. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Краснодар — Сочи

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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