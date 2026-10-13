«Краснодар» — «Факел»: прямая трансляция матча Кубка России

«Краснодар» и «Факел» сыграют в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 13 октября. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

13 октября, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Факел» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 20.30 мск.

Команды выступают в группе B. В предыдущем очном матче Кубка России 1 сентября основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти победил «Краснодар» — 4:3.

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