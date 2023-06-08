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Сегодня, 19:14

Колосков считает, что в суперфинале FONBET Кубка России нет фаворита

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором ЦСКА встретится с «Краснодаром».

«Я буду на суперфинале Кубка России. Никого в этом матче я поддерживать не буду. Я болею за «Динамо», поэтому я буду за хорошую игру. Считаю, что в суперфинале Кубка России нет фаворита. ЦСКА последние пять игр играл очень здорово, и «Краснодар» последние два матча выдал просто потрясающие. Все будет зависеть от подготовки на заключительном этапе, плюс очень важна психология. Не знаю о проверках МВД стадиона «Лужники», но я знаю, что суперфинал будет яркий, у меня в этом нет сомнений», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в Москве 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-v-superfinale-kubka-rossii-net-favorita-257254/
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Кубок России
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ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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