Колосков считает, что в суперфинале FONBET Кубка России нет фаворита

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором ЦСКА встретится с «Краснодаром».

«Я буду на суперфинале Кубка России. Никого в этом матче я поддерживать не буду. Я болею за «Динамо», поэтому я буду за хорошую игру. Считаю, что в суперфинале Кубка России нет фаворита. ЦСКА последние пять игр играл очень здорово, и «Краснодар» последние два матча выдал просто потрясающие. Все будет зависеть от подготовки на заключительном этапе, плюс очень важна психология. Не знаю о проверках МВД стадиона «Лужники», но я знаю, что суперфинал будет яркий, у меня в этом нет сомнений», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в Москве 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.