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Сегодня, 15:58

Колосков ожидает, что «Спартак» и «Локомотив» согласятся играть при минус 15

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на возможный риск переноса матча 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

«Надо ли переносить игру? Откуда я знаю, надо или не надо? Есть же регламент, там четко прописано, что, по-моему, в минус 17 играть нельзя, если команды согласятся, то можно играть. В общем, это абсолютно не моя тема. Я этим не занимаюсь. Погодой никто не управляет, кроме Господа Бога. Вот сегодня минус 15, а в воскресенье плюс 2 уже. И что здесь? Что гадать? Есть календарь — надо играть. Все будут играть. Отменить игру может только судья, больше — никто. Ни команды, ни делегат матча — никто. Только судья. В регламенте не прописано, что одна что одна из команд может отказаться от участия в матче. Мы тогда чемпионат никогда не закончим. Одна команда скажет: «Я буду играть», другая скажет, что не будем играть. Есть ли какая-то логика в этом? Есть судья, он определяет опасно играть для здоровья футболистов или неопасно, будет обморожение или нет, в каком состоянии находится футбольное поле. Судья все решает», — приводит слова Колоскова «Спорт День за Днем».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля в Москве на «РЖД-Арене». Ответная игра пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/koloskov-ozhidaet-chto-spartak-i-lokomotiv-soglasyatsya-igrat-pri-minus-15
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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