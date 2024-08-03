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«Коломна» расторгнет контракт с Симбаевым после скандального поражения от «Амкала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коломна» после командного собрания по итогам поражения от «Амкала» (1:8) в матче Пути регионов FONBET Кубка России приняла решение расторгнуть контракт с защитником Кадыргали Симбаевым, сообщает Legalbet.

В эпизоде с победным голом «Амкала» Симбаев в центре поля отдал мяч Василию Маврину, который обыграл голкипера и поразил ворота.

2 августа стало известно, что департамент защиты игры РФС проверит матч, а в самом клубе проведут разбор спортивной составляющей игры.

Футболисты &laquo;Амкала&raquo; празднуют победу над &laquo;Коломной&raquo;. 8:1! «Амкал» разгромил «Коломну» в Кубке, но ее обвинили в нечестной игре. Что странного в этом матче?
Источник: Legalbet
Футбол
Кубок России
ФК Коломна
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