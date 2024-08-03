«Коломна» расторгнет контракт с Симбаевым после скандального поражения от «Амкала»

«Коломна» после командного собрания по итогам поражения от «Амкала» (1:8) в матче Пути регионов FONBET Кубка России приняла решение расторгнуть контракт с защитником Кадыргали Симбаевым, сообщает Legalbet.

В эпизоде с победным голом «Амкала» Симбаев в центре поля отдал мяч Василию Маврину, который обыграл голкипера и поразил ворота.

2 августа стало известно, что департамент защиты игры РФС проверит матч, а в самом клубе проведут разбор спортивной составляющей игры.