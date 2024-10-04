Щетинин: «Ростову» по силам зацепить Кубок России»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился мнением о перспективах желто-синих в РПЛ и FONBET Кубке России.

«В чемпионате у нас, скажем так, пока не все получается. В Кубке России результаты чуть лучше. Думаю, у «Ростова» в равной степени идет ставка на чемпионат и Кубок. В целом нам по силам зацепить Кубок России. В прошлом году мы дошли до четвертьфинала. У нас хорошая команда, отличный тренерский штаб. Просто пока что-то не до конца получается. Но, думаю, мы найдем, как выпутаться из этой ситуации», — приводит слова Щетинина Legalbet.

После 10 туров РПЛ «Ростов» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

В Кубке России подопечные Валерия Карпина гарантировали себе выход в плей-офф пути РПЛ, где в 1/4 финала встретятся со «Спартаком».