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КДК РФС не стал наказывать «Спартак» по делу о скандировании болельщиками лозунгов

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КДК РФС не стал наказывать «Спартак» по делу о скандировании болельщиками лозунгов в матче третьего тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо» (1:0).

«В части рассмотрения кричалки «Россия для русских, Москва для москвичей» болельщиками «Спартака» хочу сказать, что в рапорте комиссара это не было указано, и никаких дополнительных писем не поступало, но по интернету история гуляла, были видео. Мы пригласили футбольный клуб «Спартак», посмотрели видео. Они обратились к независимому эксперту и на 26 листах представили объяснение. Экспертиза подтвердила, что видеозапись имеет признаки монтажа, наложения аудиопотока на видеопоток, поэтому мы приняли решение делопроизводство в отношение «Спартака» прекратить», — сказал глава комитета Артур Григорьянц ТАСС.

Матч прошел 27 августа в Москве и завершился победой махачкалинцев со счетом 1:0.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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