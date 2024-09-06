КДК РФС не стал наказывать «Спартак» по делу о скандировании болельщиками лозунгов

КДК РФС не стал наказывать «Спартак» по делу о скандировании болельщиками лозунгов в матче третьего тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо» (1:0).

«В части рассмотрения кричалки «Россия для русских, Москва для москвичей» болельщиками «Спартака» хочу сказать, что в рапорте комиссара это не было указано, и никаких дополнительных писем не поступало, но по интернету история гуляла, были видео. Мы пригласили футбольный клуб «Спартак», посмотрели видео. Они обратились к независимому эксперту и на 26 листах представили объяснение. Экспертиза подтвердила, что видеозапись имеет признаки монтажа, наложения аудиопотока на видеопоток, поэтому мы приняли решение делопроизводство в отношение «Спартака» прекратить», — сказал глава комитета Артур Григорьянц ТАСС.

Матч прошел 27 августа в Москве и завершился победой махачкалинцев со счетом 1:0.