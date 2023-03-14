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Сегодня, 18:25

Камоцци заявил, что «Спартак» должен победить «Урал» в матче FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от полуфинального матча FONBET Кубка России против «Урала».

«Конечно, я считаю, что «Спартак» должен обыграть «Урал» и выйти в финал Кубка России по итогам двух матчей. Уже не так важно, как завершилась их прошлая встреча, потому что Кубок — это отдельная история. Невозможно, чтобы «Спартак» испугался «Урала». Поэтому красно-белые должны сегодня победить», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Встреча пройдет сегодня, 14 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — 20.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-nevozmozhno-chtoby-spartak-ispugalsya-urala-krasno-bely-e-dolzhny-segodnya-pobedit/
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Франко Камоцци
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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