Камоцци заявил, что «Спартак» должен победить «Урал» в матче FONBET Кубка России

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от полуфинального матча FONBET Кубка России против «Урала».

«Конечно, я считаю, что «Спартак» должен обыграть «Урал» и выйти в финал Кубка России по итогам двух матчей. Уже не так важно, как завершилась их прошлая встреча, потому что Кубок — это отдельная история. Невозможно, чтобы «Спартак» испугался «Урала». Поэтому красно-белые должны сегодня победить», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Встреча пройдет сегодня, 14 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — 20.00 мск.