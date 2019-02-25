Источник: фанаты "Кубани" попытались попасть на матч "Ростов" - "Краснодар"

Фанаты "Кубани" попытались попасть на матч 1/4 финала Олимп-Кубка России "Ростов" - "Краснодар" (1:0), утверждает телеграм-канал "Мутко против". Источник утверждает, что руководство дончан выделило для поклонников "Краснодара" 2500 бесплатных билетов. Болельщики ликвидированного клуба, с которым у "Ростова" давняя вражда, попытались попасть на игру под видом фанатов "Краснодара". Но служба безопасности ростовского клуба вовремя решила перепроверить информацию.

В итоге на получение билетов был устроен жесткий отбор. Поражение своей команды в Ростове-на-Дону смогли увидеть всего 1500 болельщиков "Краснодара".