Игорь Черевченко: "Арсенал" проиграл полуфинал с "Уралом" за 15 минут"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России с "Уралом" (2:2, 2-3) констатировал, что его команда сама создала себе проблемы в начале игры и по сути упустила шанс на выход в финал.

При этом у специалиста нет претензий к футболистам по самоотдаче, передает из Тулы корреспондент "СЭ" Артем Агапов.

– Что произошло на первой минуте? Показалось, что команда вышла на поле варенной...

– Есть такое. Нам тоже так показалось. Поэтому проиграли сегодняшний матч за 15 минут. Потом вернулись в игру, могли еще больше забить, но, к сожалению, поезд уже уехал. Но скажу одну вещь: все равно у нас есть команда, которая играет до конца. Она это сегодня доказала. Даже 0:2 команду не сломили, у нее есть дух. К ребятам вопросов нет. По ошибкам – да, а по самоотдаче, желанию победить – вопросов нет.

– С учетом проблем в атаке, как принимали решение по выбору в нападении?

– Выпустили ложную девятку. У "Урала" футболисты обороны высокие, тяжеловаты немножко. Впрочем, это не мое, не должен обсуждать чужую команду. Решили выпустить скоростного, техничного, резкого игрока (Лесового). Наверху там играть было бесполезно, команда у соперника рослая.

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