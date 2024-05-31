Игнашевич признан лучшим тренером сезона в Кубке России

Сергей Игнашевич из «Балтики» признан лучшим тренером сезона-2023/24 в FONBET Кубке России, сообщает пресс-служба турнира.

В голосовании болельщиков 44-летний специалист набрал 38 процентов, опередив Сергея Семака (20), возглавляющего «Зенит», и Дмитрия Кузнецова из 2DROTS (14).

В суперфинале Кубка России «Балтика» сыграет против «Зенита». Матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.