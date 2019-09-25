«Химки» — «Рубин»: Ташаев выйдет в основе казанцев
18:00
В 1/16 финала Олимп-Кубка России «Рубин» сыграет на выезде против «Химок». Стали известны стартовые составы команд.
«Химки»: Хомич, Почивали, Тихий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Скворцов, Нетфуллин, Корян, Трошечкин, Дядюн.
Запасные: Барков, Лантратов, Гапон, Смирнов, Евдокимов, Мурнин, Мишуков, Мендель, Полярус, Каменщиков, Умаев, Алиев.
«Рубин»: Ив.Коновалов, Плиев, Старфельт, Сорокин, Денисов, Могилевец, Иг.Коновалов, Башкиров, Ташаев, Кьяртанссон, Квара.
Запасные: Дюпин, Янович, Подберезкин, Зуев, Марков, Микелтадзе, Данченко, Макаров, Степанов, Кипиани, Акбашев, Закиров.
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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября
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