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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Химки» — «Рубин»: Ташаев выйдет в основе казанцев

18:00
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В 1/16 финала Олимп-Кубка России «Рубин» сыграет на выезде против «Химок». Стали известны стартовые составы команд.

«Химки»: Хомич, Почивали, Тихий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Скворцов, Нетфуллин, Корян, Трошечкин, Дядюн.

Запасные: Барков, Лантратов, Гапон, Смирнов, Евдокимов, Мурнин, Мишуков, Мендель, Полярус, Каменщиков, Умаев, Алиев.

«Рубин»: Ив.Коновалов, Плиев, Старфельт, Сорокин, Денисов, Могилевец, Иг.Коновалов, Башкиров, Ташаев, Кьяртанссон, Квара.

Запасные: Дюпин, Янович, Подберезкин, Зуев, Марков, Микелтадзе, Данченко, Макаров, Степанов, Кипиани, Акбашев, Закиров.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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