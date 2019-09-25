В 1/16 финала Олимп-Кубка России «Рубин» сыграет на выезде против «Химок». Стали известны стартовые составы команд.

«Химки»: Хомич, Почивали, Тихий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Скворцов, Нетфуллин, Корян, Трошечкин, Дядюн.

Запасные: Барков, Лантратов, Гапон, Смирнов, Евдокимов, Мурнин, Мишуков, Мендель, Полярус, Каменщиков, Умаев, Алиев.

«Рубин»: Ив.Коновалов, Плиев, Старфельт, Сорокин, Денисов, Могилевец, Иг.Коновалов, Башкиров, Ташаев, Кьяртанссон, Квара.

Запасные: Дюпин, Янович, Подберезкин, Зуев, Марков, Микелтадзе, Данченко, Макаров, Степанов, Кипиани, Акбашев, Закиров.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр