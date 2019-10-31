«Химки» обыграли «Оренбург» и пробились в 1/4 финала Кубка
«Оренбург» уступил «Химкам» (1:2) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России.
В составе победителей дубль сделал украинский полузащитник Артем Полярус. У хозяев гол отметился Джордже Деспотович. В 1/4 финала «Химки» сыграют с победителем матча «Торпедо» — «Балтика».
Олимп-Кубок России
1/8 финала
«Оренбург» — «Химки» — 1:2 (0:2)
Голы: Полярус, 1 (0:1). Полярус, 21 (0:2). Деспотович, 50 (1:2).
«Оренбург»: Климович, Сиваков (Фамейе, 67), Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Черных, Аюпов (Липовой, 84), Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович.
«Химки»: Хомич, Гапон, Почивалин, Данилкин, Филин, Нетфуллин, Корян, Трошечкин, Полярус (Мендель, 58), Дядюн (Скворцов, 55), Барков (Конате, 85).
Предупреждения: Почивалин, 15. Рикарду Алвеш, 26. Дядюн, 28. Терехов, 59. Деспотович, 80. Барков, 81. Трошечкин, 90+1.
Судьи: Шадыханов. Еремин, Мурашов (все — Москва).
31 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».