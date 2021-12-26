Гол Тюкавина в ворота «Спартака» стал лучшим в 2021 году по версии болельщиков «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал автором лучшего гола в 2021 году по версии болельщиков клуба в Instagram.
Фанаты выбрали гол форварда в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России — 2020/2021. На 70-й минуте встречи полузащитник Себастьян Шиманьски слева навесил в штрафную и Тюкавин пяткой отправил мяч в нижний угол ворот.
«Динамо» ушло на зимнню паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 36 очков.
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