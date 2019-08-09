Гол Лешонка помог "Иртышу" разгромить барнаульское "Динамо" и выйти в 1/32 финала Кубка

"Иртыш" одержал разгромную победу над барнаульским "Динамо" (3:0) в матче 1/64 финала Олимп-Кубка России. В составе хозяев дважды отметился Андрей Разборов, еще один гол забил Владимир Лешонок.
В 1/32 финала турнира "Иртыш" встретится с "Томью". Игра пройдет 3 сентября.
Отметим, что Лешонок выступал за "Спартак" с 2003 по 2006 год.
Олимп – Кубок России
1/64 финала
"Иртыш" (Омск) – "Динамо" (Барнаул) – 3:0 (2:0)
Голы: Разборов, 12 (1:0). Лешонок, 42 (2:0). Разборов, 76 (3:0).
Судья: Сутормин (Нижний Тагил).
9 августа. Омск. Стадион "МУ СК Красная Звезда".
Загрузка...