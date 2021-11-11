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Божович дисквалифицирован на три матча БЕТСИТИ Кубка России

18:25
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера тульского «Арсенала» Миодрага Божовича на три матча за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча по итогам игры группового этапа БЕТСИТИ Кубка России против московского «Велеса».

27 октября «Арсенал» на выезде победил «Велес» после серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти туляки оказались сильнее со счетом 4:3.

По итогам группового этапа «Арсенал» вышел в 1/8 финала. На этой стадии тульский клуб на выезде сыграет с владикавказской «Аланией», встреча пройдет в начале марта 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12898755

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — 1/8 финала, плей-офф 2021 / 2022 — пары, расписание, результаты матчей, новости и обзоры