Божович дисквалифицирован на три матча БЕТСИТИ Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера тульского «Арсенала» Миодрага Божовича на три матча за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча по итогам игры группового этапа БЕТСИТИ Кубка России против московского «Велеса».

27 октября «Арсенал» на выезде победил «Велес» после серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти туляки оказались сильнее со счетом 4:3.

По итогам группового этапа «Арсенал» вышел в 1/8 финала. На этой стадии тульский клуб на выезде сыграет с владикавказской «Аланией», встреча пройдет в начале марта 2022 года.