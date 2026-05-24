24 мая, 21:18

Мусаев: «Сезон показал, что у игроков «Краснодара» есть характер и класс»

Александр Абустин
корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги суперфинала FONBET Кубка России против «Спартака» (1:1, пенальти — 3:4).

— Мы увидели яркую игру, она была достойна атмосферы на стадионе. Счет закономерен. Хотя возможности еще были забивать. Пенальти, к сожалению, не получилось исполнить, как в матче с «Динамо». Но ни к кому претензий нет. В конце сезона нам было тяжело, было много игр, которые мы забирали на эмоциях. Сезон показал, что у игроков «Краснодара» есть характер и класс, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

— Почему так много желтых карточек?

— Это эмоции. Они говорят о том, что ребятам не все равно.

— Какие были изменения во втором тайме?

— Забей Дуглас и Кривцов свои моменты... Мы хорошо начали второй тайм. Сама игра была 50 на 50.

— Команда до сих пор не справляется с большими финалами?

— Это говорит о том, что у соперника есть преимущество в лице болельщиков. Мы второй финал Кубка России играем в Москве. Мы провели достойный сезон. Если команда соперника будет у нас на стадионе, то им будет непросто.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; (1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:3) в&nbsp;суперфинале Кубка России.Проклятие Боселли и магия Помазуна. Карседо взял первый трофей со «Спартаком», обыграв «Краснодар»

У «Краснодара» три поражения в трех финалах Кубка России.

