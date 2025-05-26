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Гимн FONBET Кубка России по футболу представят на суперфинале турнира

Камила Абдурахманова
корреспондент

Презентация гимна FONBET Кубка России по футболу пройдет на суперфинале турнира.

«Российский футбольный союз и композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев ведут работу по созданию официальной композиции гимна Кубка России по футболу. Презентация этой композиции пройдет на суперфинале Кубка России между «Ростовом» и московским ЦСКА. Фадеев оформил карту болельщика для посещения матча. Перед игрой он также будет участвовать в шоу-программе матча», — об этом ТАСС сообщил источник.

1 июня на стадионе «Лужники» состоится суперфинал Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Ростов». Начало матча запланировано на 18.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
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