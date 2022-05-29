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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Дайте пережить поражение. В раздевалке все расстроены»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров заявил, что в раздевалке все расстроены после поражения от «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение команды в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2).

«Дайте пережить это. В раздевалке все расстроены, переживают», — сказал Пивоваров.

У «Динамо» был шанс сравнять счет в матче и перевести игру в серию 11-метровых ударов, однако Даниил Фомин на 90+8-й минуте встречи не забил пенальти.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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