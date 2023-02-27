FONBET Кубок России: «Спартак» — «Локомотив», «Краснодар» — ЦСКА и другие ответные матчи 1/4 финала

Ответные матчи 1/4 финала FONBET Кубок России Путь РПЛ .

27 февраля, понедельник

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28 февраля, вторник

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает ЦСКА абсолютным фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (25%), успех «Краснодара» — за 2.95 (34%).

1 марта, среда

FONBET Кубок России: расписание и результаты матчей, новости и статьи, статистика