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Сегодня, 14:15

FONBET Кубок России: «Спартак» — «Локомотив», «Краснодар» — ЦСКА и другие ответные матчи 1/4 финала

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Георгий Джикия и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ответные матчи 1/4 финала FONBET Кубок России Путь РПЛ.

27 февраля, понедельник

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

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28 февраля, вторник

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 февр, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает ЦСКА абсолютным фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (25%), успех «Краснодара» — за 2.95 (34%).

1 марта, среда

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

FONBET Кубок России: расписание и результаты матчей, новости и статьи, статистика

Лигал.
Кубок России
РПЛ
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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