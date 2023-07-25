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Сегодня, 09:45

FONBET Кубок России: «Локомотив» — «Урал», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи 1-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 1-го тура Пути РПЛ в FONBET Кубке России.
Кубок России. Группа B
25 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

Кубок России. Группа D
25 июл, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Динамо
Кубок России. Группа C
25 июл, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат
FONBET Кубок России: матчи &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;, &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;, &laquo;Пари Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» стартуют в Кубке России. Онлайн-трансляция дня

FONBET Кубок России: расписание и результаты матчей, новости и статьи, статистика

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В центральном матче первого тура группового этапа FONBET Кубка России «Спартак» сразится с «Краснодаром». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают красно-белых небольшими фаворитами встречи: на их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.85 (21%), успех «Краснодара» — за 2.70 (37%).

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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