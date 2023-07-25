FONBET Кубок России: «Локомотив» — «Урал», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи 1-го тура

Матчи 1-го тура Пути РПЛ в FONBET Кубке России.

FONBET Кубок России: расписание и результаты матчей, новости и статьи, статистика

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В центральном матче первого тура группового этапа FONBET Кубка России «Спартак» сразится с «Краснодаром». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают красно-белых небольшими фаворитами встречи: на их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.85 (21%), успех «Краснодара» — за 2.70 (37%).