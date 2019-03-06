"Это был выездной домашний матч". Голкипер "Арсенала" – об играх на нейтральном поле

Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов после ответного матча четвертьфинала Олимп-Кубка России с "Оренбургом" (1:1 после победы 4:2 в гостях) не стал скрывать, что его команда рассчитывает в ближайшее время вернуться на родной стадион, который не был допущен до встречи РПЛ с ЦСКА и этой игры из-за проблем с полем. При этом он отметил атмосферу на "Арене Химки", передает корреспондент "СЭ" Артем Агапов.

– Сегодня было непросто, соперник для нас очень неприятный. У нас достаточно большая история противостояния, которое пока не в нашу пользу. Очень рады, что смогли переломить ситуацию и довольны быть в полуфинале, – сказал Левашов. – И да, это для нас не предел мечтаний. Даже не знаю, что можно сказать по этой теме еще.

В начале матча у соперника был хороший момент. Не скажу, что чудом отбил, но очень повезло, что дотянулся и перевел мяч в перекладину, от которой он выскочил в поле. Пацаны сказали, что это был очень важный момент. Да и тренеры, и соперники это отметили.

Честно, не думали о победе в первом матче. Говорили о том, что счет 0:0 и нужно в этом матче думать о победе. В принципе, к ней и шло. Мы грамотно оборонялись, контратаковали. Скорее победа в первом матче даже в чем-то давила, чем помогала.

Да, обидно упустили победу. Берущийся ли был пенальти? Если бы прыгнул в тот угол, куда пробил соперник, то да. А так – я улетел в другой, так что неберущийся. (Улыбается.)

Мы уже играем второй выездной домашний матч. И спасибо нашим болельщикам, они очень крутые. Ощущалось, что мы играем на своей арене. Аккустика отличная, поддержка мощная. Она чувствовалась весь матч. И нет, нам не удобнее играть выездные домашние матчи. Лучше на родном и любимом стадионе.