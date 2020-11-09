Эксперты РФС: судья должен был удалить игрока СКА, который нанес серьезную травму Девичу из «Рубина»

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором был рассмотрен эпизод матча Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (1:0), сообщает сайт РФС.

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с неудалением игрока «СКА-Хабаровск» Владислава Брагина на 21-й минуте матча.

Решение комиссии: судья ошибочно не удалил игрока «СКА-Хабаровск».

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «СКА-Хабаровск» Владислав Брагин совершил атаку соперника, угрожающую его безопасности. При рассмотрении данного эпизода следует отметить высокую интенсивность действий игрока, выполнение прыжка в направлении соперника, а не вверх, использование локтя как оружия для ведения борьбы за выбор позиции на поле, отсутствие возможности играть в верховой мяч.

Игрок очевидно превышает допустимое усилие, вступая в единоборство с соперником, и должен быть удален с поля за серьезное нарушение правил игры.