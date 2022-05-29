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Джикия: «Разнимал Шамара с Макаровым, получил по шее, неприятно было»

Владимир Пушкарев
,  
Екатерина Звенигородская
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от осознания того, что защитник Самюэль Жиго провел последний матч за красно-белых.

— Тяжело, когда наши ярые фанаты не ходят на матчи. Сегодня такая поддержка была, нас проводили еще вчера. Думали, что динамовских будет больше, но 3/4 стадиона — болельщики «Спартака». У меня даже слов нет.

— Жиго будет проставляться за уход?

— Сейчас посмотрим. Там есть кому сейчас проставляться. Сначала за Кубок, а не за уходы.

— В конце матча после финал него свитка была какая-то потасовка. Можешь рассказать, что там было?

— Честно, я попал там крайним, разнимал Шамара с Макаровым, получил по шее, неприятно было. Из-за чего? Не знаю. Но понятно, все на эмоциях.

Георгий Джикия
Самюэль Жиго
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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