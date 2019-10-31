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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Дриусси заговорил по-русски». И почти без акцента

17:18
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В матче 1/8 финала Олимп — Кубка России «Зенит» на свое поле победил «Томь» со счетом 4:0. В Twitter команды из Санкт-Петербурга появился короткий видеоролик, в котором нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси общается с оператором. Аргентинец произнес несколько фраз на русском языке.

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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