«Дриусси заговорил по-русски». И почти без акцента
17:18
В матче 1/8 финала Олимп — Кубка России «Зенит» на свое поле победил «Томь» со счетом 4:0. В Twitter команды из Санкт-Петербурга появился короткий видеоролик, в котором нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси общается с оператором. Аргентинец произнес несколько фраз на русском языке.
Дриусси заговорил по-русски (наконец-то!) #Simpatico @SebadriussiOk pic.twitter.com/9S7ZTNsFcM— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 31, 2019
Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года.
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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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