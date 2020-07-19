Доменико Тедеско: «Кутепову на повезло с травмой»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча с «Зенитом» — красно-белые уступили петербуржцам в полуфинале Олимп Кубка России (1:2).

— Вернутся ли Глушенков и Мелкадзе? Нужны ли вам Руденко и Игнатов?

— Говорил с Цорном до его ухода. Уже обсуждал это и с Газизовым. Мы наблюдаем за игроками. Мы помним обо всех. Безусловно, есть мысли и планы о некоторых игроках. По Игнатову ситуация такова: мы привлекали его для работы в основной команде, но он с ней не справился. Пробовали разные варианты. Не смог закрепиться. Такое бывает.

— Что с Кутеповым? Почему он не играет?

— Проблема Кутепова в том, что он получил травму прямо перед рестартом чемпионата. Вместо него стал играл Маслов, хорошо себя проявил. набрал игровой ритм. Это вторая причина после травмы — ритм. Этот аспект очень важен. Немного не повезло Илье с этой травмой. Но наше мнение о Кутепове не меняется. Мы надеемся, что он получит шанс вернуться на поле.