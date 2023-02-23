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Сегодня, 19:21

Сенников: «Дзюба будет основным нападающим «Локомотива»

Алина Савинова
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнение об игре новичков железнодорожников в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» - «Спартак».

Победу в этой встрече одержал «Спартак» со счетом 1:0. Автором победного гола стал полузащитник Данил Пруцев.

«Из новичков «Локомотива» более заметным игроком дерби был Дзюба, особенно во втором тайме. Понятно, что вся команда плохо провела первую половину встречи. Что касается Пиняева, то поле было не для его игры. Ему было тяжело в таких условиях. Только во втором тайме, когда произошли замены и чуть-чуть расслабился «Спартак», все стали хорошо смотреться. Дзюба хорошо выглядел и Глушенков здорово вошел в игру. 

Артем будет основным нападающим. Когда такой футболист есть в составе, можно наигрывать комбинации. Артем теперь связующий игрок «Локомотива». Он может в одиночку решить момент и отдать хороший пас. Неудивительно, что ему дали отыграть все 90 минут. Так Артем будет набирать форму через игры», - приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-posle-derbi-dzyuba-osnovnoj-napadayushhij-lokomotiva/
Артем Дзюба
Дмитрий Сенников
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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