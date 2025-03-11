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«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд

Батраков назначен капитаном «Локомотива» в кубковом матче с «Динамо» из Махачкалы
Руслан Минаев

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы перед матчем второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Игра начнется в 19.00 мск.

«Динамо»: Магомедов, Пальцев, Шумахов, Кагермазов, Аззи, Джапо, Джабраилов, Глушков, Джавад, Эгаш, Гаджиев.

«Локомотив»: Митрюшкин, Тикнизян, Фассон, Ньямси, Ненахов, Тимофеев, Годяев, Батраков, Пиняев, Севикян, Воробьев.

Гамид Агаларов и&nbsp;Антон Митрюшкин.«Динамо» Махачкала — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча Кубка России
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
11 марта 2025, 19:00. Динамо (Махачкала)
Динамо Мх
1:2
Локомотив
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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
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