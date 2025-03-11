«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд
Батраков назначен капитаном «Локомотива» в кубковом матче с «Динамо» из Махачкалы
Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы перед матчем второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Игра начнется в 19.00 мск.
«Динамо»: Магомедов, Пальцев, Шумахов, Кагермазов, Аззи, Джапо, Джабраилов, Глушков, Джавад, Эгаш, Гаджиев.
«Локомотив»: Митрюшкин, Тикнизян, Фассон, Ньямси, Ненахов, Тимофеев, Годяев, Батраков, Пиняев, Севикян, Воробьев.
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