«Динамо» Махачкала — «Балтика»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Махачкалинское «Динамо» и «Балтика» сыграют в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 25 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

25 ноября, 18:00. Анжи Арена (Каспийск)

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 17.55 мск, за пять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Динамо» и «Балтика» выступают в группе C вместе с «Зенитом» и «Крыльями Советов». Калининградцы набрали 6 очков за пять матчей. Петербургский клуб досрочно обеспечил себе первое место в группе.