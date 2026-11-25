Махачкалинское «Динамо» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч кубка

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Балтики» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Динамо» Махачкала: Карабашев, Махамаджонов, Кагермазов, Ахмедов, Александров, Смелов, Джабраилов, Лесовой, Магомедов, Зинович, Миро.

Запасные: Магомедов (вр), Волк (вр), Аларкон Мендоза, Шумахов, Алибеков, Сундуков, Хубулов, Кузяев, Воронин, Сердеров, Глушков, Агаларов.

«Балтика»: Кукушкин, Чивич, Варатынов, Ива, Кирш, Беликов, Мамедов, И. Петров, М. Петров, Порохов, Оффор.

Запасные: Латышонок (вр), Тимофеев, Рядно, Шнапцев, Андерсон Гомес, Фахд, Шильцов, Айман, Поспелов, Голенков, Хиль.

После пяти туров махачкалинское «Динамо» занимает последнее место в группе C, набрав одно очко. У «Балтики» — шесть очков и третье место. На втором месте находятся «Крылья Советов» (9 очков), лидирует «Зенит» с 17 очками.