«Динамо» — «Факел»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Московское «Динамо» и воронежский «Факел» сыграют в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 26 ноября. Встреча состоится на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

26 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Факел» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 19.00 мск, за полчаса до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Динамо» и «Факел» выступают в группе В вместе с «Краснодаром» и «Ахматом». В предыдущем туре бело-голубые на выезде уступили «Краснодару» (1:2), а воронежцы дома победили «Ахмат» в серии пенальти (0:0, пенальти — 3:1).

После пяти матчей «Динамо» набрало 9 очков, у «Факела» — 6 очков. В первом туре группового этапа москвичи победили воронежцев (1:0).