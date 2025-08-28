Генеральный директор «Пари НН» поддержал главного тренера команды Шпилевского

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов после поражения от «Спартака» (0:4) в групповом турнире пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что клуб не рассматривает отставку Алексея Шпилевского с поста главного тренера.

«Также вездесущие «эксперты» рассуждают об отставке тренерского штаба. Этот вопрос не стоит в повестке от слова совсем. Главный тренер и его штаб работают с командой. Перед коллегами стоит очень сложная задача — перестроить команду, создать ее идентичность и показать красивый футбол. На это требуется время. Безусловно, важны и результаты. Никто не сбрасывает их со счетов», — написал Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

Также он сообщилл, что в ближайшее время нижегородский клуб организует встречу с болельщиками, где можно будет задать все вопросы.

«Дорогие друзья, спасибо вам за понимание и поддержку. В ближайшее время проведем традиционную встречу болельщиков с командой. Все вопросы можно будет задать лично», — добавил Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» с 3 очками располагается на третьей строчке в таблице группы С Кубка России. В РПЛ нижегородцы с 3 баллами занимают предпоследнее, 15-е место.