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Сегодня, 16:07

Данни назвал фаворита в противостоянии «Зенита» и «Динамо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Португалии Мигель Данни в комментарии для «СЭ» поделился мнением о противостоянии «Зенита» и Динамо" во втором этапе четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Это будет игра двух отличных команд! Надеюсь, нас ждет хороший матч! «Зенит» можно назвать фаворитом из-за опытных игроков, которые выступают в составе петербургской команды. Но у «Динамо» много молодых и очень качественных игроков!» — сказал Данни «СЭ».

Игра между «Зенитом» и «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге 14-16 марта, точная дата будет определена позднее.

Мигель Данни
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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