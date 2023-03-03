Данни назвал фаворита в противостоянии «Зенита» и «Динамо»

Бывший футболист сборной Португалии Мигель Данни в комментарии для «СЭ» поделился мнением о противостоянии «Зенита» и Динамо" во втором этапе четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Это будет игра двух отличных команд! Надеюсь, нас ждет хороший матч! «Зенит» можно назвать фаворитом из-за опытных игроков, которые выступают в составе петербургской команды. Но у «Динамо» много молодых и очень качественных игроков!» — сказал Данни «СЭ».

Игра между «Зенитом» и «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге 14-16 марта, точная дата будет определена позднее.