Круговой — о победе над «Локомотивом»: «Сыграли, как и положено обладателю Кубка!»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче первого тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сыграли, как и положено обладателю Кубка! С такой атмосферой нам все по силам», — написал 27-летний футболист в соцсети.

Во втором туре группового турнира пути РПЛ ЦСКА сыграет с «Акроном» на выезде. Матч пройдет 12 августа.