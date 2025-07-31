Футбол
31 июля 2025, 10:04

Круговой — о победе над «Локомотивом»: «Сыграли, как и положено обладателю Кубка!»

Павел Лопатко

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче первого тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сыграли, как и положено обладателю Кубка! С такой атмосферой нам все по силам», — написал 27-летний футболист в соцсети.

Во втором туре группового турнира пути РПЛ ЦСКА сыграет с «Акроном» на выезде. Матч пройдет 12 августа.

Мойзес против Александра Сильянова в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (2:1).Челестини дает результат. ЦСКА первым обыграл «Локомотив», у Глебова — победный гол и передача

Источник: Telegram-канал Данилы Кругового
