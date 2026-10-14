ЦСКА и «Ростов» назвали составы на матч FONBET Кубка России
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Встреча состоится 14 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.
ЦСКА: Бориско, Аззи, Жоао Виктор, Данилов, Абдулкадыров, Рейс, Кисляк, Обляков, Кармо, Глебов, Попович.
Запасные: Тороп, Бесаев, Филюшин, Круговой, Алвес, Козлов, Фиров, Олейников, Вакулич, Мусаев, Воронов, Лусиано.
«Ростов»: Голиков, Семенчук, Чистяков, Лангович, Хлусевич, Михайлов, Мухин, Шанталий, Азнауров, Шамонин, Роналдо.
Запасные: Ятимов, Прохин, Мелехин, Бабакин, Игор, Миронов, Комаров, Кучаев, Сулейманов, Титов, Олусегун, Чебураков.
Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Ростов» можно в матч-центре «СЭ».
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