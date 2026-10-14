ЦСКА и «Ростов» назвали составы на матч FONBET Кубка России

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча состоится 14 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

ЦСКА: Бориско, Аззи, Жоао Виктор, Данилов, Абдулкадыров, Рейс, Кисляк, Обляков, Кармо, Глебов, Попович.

Запасные: Тороп, Бесаев, Филюшин, Круговой, Алвес, Козлов, Фиров, Олейников, Вакулич, Мусаев, Воронов, Лусиано.

«Ростов»: Голиков, Семенчук, Чистяков, Лангович, Хлусевич, Михайлов, Мухин, Шанталий, Азнауров, Шамонин, Роналдо.

Запасные: Ятимов, Прохин, Мелехин, Бабакин, Игор, Миронов, Комаров, Кучаев, Сулейманов, Титов, Олусегун, Чебураков.

Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Ростов» можно в матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

14 октября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

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