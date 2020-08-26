«Чертаново», «Енисей» и «Оренбург» вышли в групповой турнир Кубка России

«Чертаново», «Енисей» и «Оренбург» пробились в групповой турнир Кубка России. В игре 1/64 финала московский клуб одолел «Акрон» — 1:0. Красноярцы вырвали победу у «Волгаря», забив решающий мяч на 93-й минуте. «Оренбург» обыграл «Аланию».

Кубок России

1/64 финала

«Акрон» (Тольятти) — «Чертаново» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Левин, 6.

Нереализованный пенальти: Титов, 72 (вратарь)

«Енисей» (Красноярск) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1 (0:1)

Голы: Хомуха, 6 (0:1). Лескано, 75 (1:1). Дворников, 90+3 (2:1).

«Оренбург» — «Алания» (Владикавказ) — 2:1 (2:0)

Голы: Козлов, 19 (1:0). Фамейе, 24 (2:0). Гурциев, 47 (2:1).