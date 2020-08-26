«Чертаново», «Енисей» и «Оренбург» вышли в групповой турнир Кубка России
19:01
«Чертаново», «Енисей» и «Оренбург» пробились в групповой турнир Кубка России. В игре 1/64 финала московский клуб одолел «Акрон» — 1:0. Красноярцы вырвали победу у «Волгаря», забив решающий мяч на 93-й минуте. «Оренбург» обыграл «Аланию».
Кубок России
1/64 финала
«Акрон» (Тольятти) — «Чертаново» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Левин, 6.
Нереализованный пенальти: Титов, 72 (вратарь)
«Енисей» (Красноярск) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1 (0:1)
Голы: Хомуха, 6 (0:1). Лескано, 75 (1:1). Дворников, 90+3 (2:1).
«Оренбург» — «Алания» (Владикавказ) — 2:1 (2:0)
Голы: Козлов, 19 (1:0). Фамейе, 24 (2:0). Гурциев, 47 (2:1).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2020-2021/64/