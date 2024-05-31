Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:05

Игнатьев: «Тренеры «Балтики» должны поднять на подвиги и тех, кто уже мыслями в другом месте»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что у игроков «Балтики» в суперфинале FONBET Кубка России с «Зенитом» есть хороший шанс обратить на себя внимание руководителей и селекционеров других клубов.

«В лагере «Балтики» специфическая ситуация накануне дуэли с «Зенитом» в финале Кубка России. Команда завершила сезон неудачно. Кто-то из игроков захочет остаться в ФНЛ, кто-то ищет новое пристанище. Это нормально. Разное состояние у футболистов. Тренеры команды должны проявить искусство: поднять на подвиги и тех, кто уже мыслями в другом месте, и тех, кто собрался продолжить карьеру в «Балтике». Объединить их в этот день. К тому же в турнире пройден такой длинный путь», — сказал Игнатьев «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Балтика» не обречена в матче против «Зенита», который выиграл очередное чемпионство.

«Футболистам просто надо напомнить, что от этого матча многое зависит в их спортивной биографии. Сам по себе финал в «Лужниках» на глазах у большой аудитории — хорошая витрина для того, чтобы показать себя, обратить на себя внимание. И такие цели будут преследоваться, почему нет? На футболистов «Балтики» будут смотреть с биноклем те, кто имеет на них виды. Есть все основания прыгнуть выше головы», — отметил Игнатьев.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

Источник: РБ Спорт
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
0
Читайте также
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 75 российских военных из плена
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными
Возбуждено новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
Экс-полузащитник «Зенита» Плетнев уверен, что петербуржцы возьмут Кубок России
Игнашевич признан лучшим тренером сезона в Кубке России
Широков не видит фаворита в финале Кубка России: «Игра покажет»
Колосков — о суперфинале Кубка России: «Шансы команд абсолютно равны»
Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть с «Балтикой»
Семин считает «Зенит» безоговорочным фаворитом в суперфинале Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнашевич признан лучшим тренером сезона в Кубке России

Экс-полузащитник «Зенита» Плетнев уверен, что петербуржцы возьмут Кубок России

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости